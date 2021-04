Gianni Infantino, presidente della Fifa, è intervenuto al Congresso Uefa con un discorso molto emotivo durato 13 minuti: "Condanno fortemente la creazione di una Superlega. Le società devono prendersi le loro responsabilità: o sono dentro o sono fuori, non possono fare un po’ e un po’. C'è molto da buttare via per un gioco finanziario a breve termine. Ho giocato nella categoria più bassa della Svizzera, non potevo essere retrocesso, ma avevo il sogno di essere promosso" SUPERLEGA, TUTTE LE NEWS LIVE Condividi:

La scissione della Superlega potrebbe rappresentare un crocevia storico. A Montreux, in Svizzera, si sono riuniti i vertici del calcio in occasione del Congresso Uefa. Il primo a intervenire è stato Gianni Infantino, presidente della Fifa, che si è subito scagliato contro la nascita della Superlega: "Voglio essere estremamente chiaro: la Fifa è un’organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport. Come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una Superlega, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche. Non c’è nessun dubbio che la Fifa disapprovi questo progetto".

"Scissione da tutte le associazioni" Il discorso di Infantino dal palco del Congresso Uefa è molto emotivo. Dura in totale 13 minuti, in cui conferma il pieno sostegno alla Uefa: "La Superlega è una vera scissione da tutte le associazioni. Da parte nostra c'è il pieno supporto alla Uefa, alle federazioni europee, ai calciatori e ai tifoni. Ho giocato nella categoria più bassa della Svizzera, non potevo essere retrocesso, ma avevo il sogno di crescere, di essere promosso, sognavo di fare come Paolo Rossi nella finale della Coppa del Mondo. Ho passato 16 anni in Uefa a difendere i valori e a lavorare per la crescita del calcio. E adesso cosa succede? Le società devono prendersi le loro responsabilità: o sono dentro o sono fuori dal sistema, non possono fare un po' e un po'… Il calcio è speranza, la nostra responsabilità è che la speranza diventi concreta. Ci vuole sempre rispetto nell'interesse nazionale, europeo e mondiale".