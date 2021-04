Sono rimasto più sorpreso dai tempi e da come i club sono usciti dalla Superlega, una cosa che era nell'aria da molti anni. Florentino Perez potrebbe aver fatto tutto per soddisfare il suo capriccio: trovare i soldi per comprare Mbappé e Haaland. In Italia ora mi aspetto il ritorno dei fondi nella Serie A

SUPERLEGA, TUTTE LE NOTIZIE LIVE