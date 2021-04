"Tutto in 48 ore", lo speciale realizzato da Sky Tg24 e Sky Sport, ripercorre i due giorni frenetici e avvincenti in cui il mondo del calcio sembrava sul punto di cambiare radicalmente volto con la nascita della Superlega. L'appuntamento domani su Sky Tg24 alle 14.30, alle 21 in contemporanea su Sky Tg24 e su Sky Sport 24. E poi anche subito dopo il Club, su Sky Sport Uno, alle 00.30