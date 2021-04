Con la recente vittoria in Coppa di Lega Foden ha aggiunto un altro titolo alla propria collezione, il decimo! Ma cosa avevano fatto gli altri grandi del calcio (ex e non) alla sua stessa età? Nessuno dei super big aveva vinto così tanto, ma c'era chi aveva già nel palmares una Champions o un Mondiale. Chi era (quasi) capitano o da Pallone d'Oro. E per trovare un ventenne con più trofei bisogna cercare tra gli altri giovanissimi…