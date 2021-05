Uefa pronta a usare il pugno di ferro nei confronti dei club che avevano aderito alla Superlega: chi non la abbandonerà verrà escluso dalle coppe per 2 anni. Inoltre, tutte le società verranno punite economicamente con sanzioni pesanti. Milan e Inter stanno trattando per uscire ufficialmente dalla Superlega. La Juventus invece non ha ancora fatto passi indietro. Arriveranno sanzioni anche dalla Federazione

Continua a tenere banco la questione legata alla Superlega: dalle ultime informazioni raccolte da Alessandro Alciato risulta che tutti i club che avevano aderito alla Superlega verranno puniti economicamente dalla Uefa con sanzioni piuttosto pesanti. Molto di più chi non uscirà dalla Superlega. Milan e Inter, per quanto riguarda le italiane, stanno trattando in questo momento per avere delle sanzioni economiche più basse per uscire ufficialmente dal progetto Superlega. Anche dalla Federazione arriveranno delle sanzioni.

C'è chi rischia 2 anni senza coppe

Chi invece non uscirà dalla Superlega verrà escluso dalle coppe europee per 2 anni. In Serie A, tra le italiane che avevano aderito al progetto, la Juventus è quella che rischia sanzioni più pesanti essendo il club che non ha ancora detto di voler uscire ufficialmente.