Da lunedì Italia gialla: solo 3 regioni arancioni

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze in base alle quali da lunedì nessuna regione sarà più in zona rossa e in arancione rimarranno solo Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta, che era l'ultima dove erano in vigore le massime restrizioni. Basilicata, Calabria e Puglia si aggiungono invece al resto d'Italia in zona gialla già da due settimane.

CALCETTO, PALESTRE E PISCINE: LE DATE DELLE RIAPERTURE.