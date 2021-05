È morta Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti

E' morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti: era malata da tempo. Sposata per 25 anni con l'allenatore dell'Everton, con cui ha avuto due figli, Davide e Katia

E' morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti. Era malata da tempo, e di recente le sue condizioni si erano aggravate, tanto che Ancelotti, dopo la partita del suo Everton contro il Manchester City, era tornato in Italia per starle vicino. La coppia era stata sposata per 25 anni, fino al 2010, e aveva avuto due figli, Davide (che lavora come assistente del papà) e Katia.





Appassionata di sport, amava il tennis (passione trasmessa ad Ancelotti) e aveva giocato a calcio come portiere. Accanto ad Ancelotti fin da giovani, ai tempi del Milan non era così difficile vederla accompagnare il marito al centro di allenamento in elicottero, dato che aveva preso il brevetto per il volo nel 1999, quando Carlo allenava la Juventus. Dopo la separazione, Ancelotti si è risposato con Mariann Barrena McClay, nel 2014.