Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, ieri in Italia accertati 3.738 nuovi casi e registrati 126 decessi.

Coronavirus, le notizie principali di sabato 29 maggio

Ministero della Salute: ieri in Italia 3.738 nuovi casi e 126 decessi

Vaccino: Ema autorizza dosi Pfizer a 12-15enni

Brusaferro: "Incidenza Italia tra le più basse in Ue"

Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna in area bianca

Vaccini, dal 3 giugno si apre a tutte le fasce d'età fino ai 16 anni

Monitoraggio Iss, rischio basso per tutte le regioni

Rt nazionale scende a 0,72

Decreto riaperture: coprifuoco alle 23 e stop definitivo dal 21 giugno

Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, ieri in Italia accertati 3.738 nuovi casi e registrati 126 decessi.

Ministero della Salute: tasso positività all'1,5%

Sono 249.911 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì i test erano stati 243.967. Il tasso di positività è dell'1,5%, in lieve calo rispetto all'1,7% del giorno precedente.

Ministero della Salute: -64 terapie intensive, -515 ricoveri

Sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 64 rispetto a giovedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (giovedì erano stati 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi di ieri regione per regione

Lombardia 661

Campania 477

Sicilia 418

Toscana 301

Lazio 296

Piemonte 279

Emilia Romagna 258

Puglia 250

Veneto 189

Calabria 105

Marche 103

Liguria 67

Umbria 63

Basilicata 57

Sardegna 52

P.A. Bolzano 49

Abruzzo 43

P.A. Trento 40

Friuli Venezia Giulia 21

Molise 5

Valle d'Aosta 4

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato l'utilizzo del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 anche per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. "Gli effetti indesiderati più comuni nei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni sono simili a quelli nelle persone di età pari o superiore a 16 anni.

Vaccino, Ema: due dosi Pfizer anche per 12-15enni

L'uso del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 per gli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni "sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 16 anni". "Viene somministrato come due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, somministrate a distanza di tre settimane". Lo rende noto l'Ema, che ha autorizzato l'uso del vaccino anche per i 12-15enni.

Rezza: "Quadro epidemiologico in deciso miglioramento"

"La situazione epidemiologica sta decisamente migliorando. L'Rt è ben al di sotto di 1, vuol dire che la trasmissione è in declino. A questo corrisponde una diminuzione prima graduale, ora più accentuata, del tasso di incidenza. Sotto i 50 per centomila è possibile ricominciare a tracciare, e contenere le catene di trasmissione". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero sull'analisi settimanale dei dati.

"L'Italia è avanti nella curva di decrescita rispetto ad altri paesi europei. E' un dato positivo che viene confermato dalla curva stessa. L'Italia è tra i Paesi europei con un'incidenza più bassa. Continua la decrescita, in tutte le Regioni". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero sull'analisi settimanale dei dati.

Brusaferro: "Età media contagiati scesa a 39 anni"

"L'età mediana è scesa a 39 anni. Settimana dopo settimana decresce. La stessa cosa per i ricoverati: l'età media era 62 anni, questa settimana siamo a 60 anni. Scende da 67 a 66 anni l'età media per le terapie intensive, da 78 a 76 anni per i decessi. Il che vuol dire che l'efficacia della campagna vaccinale sulla popolazione più anziana sta dando i suoi frutti. E segnala anche che è bene che anche i giovani si vaccinino". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Ifab: opzione cinque sostituzioni estesa fino al 31 dicembre 2022

Fino al 31 dicembre 2022, quindi mondiali del Qatar compresi, sarà possibile continuare a effettuare fino a cinque sostituzioni a partita nelle competizioni calcistiche. Lo ha stabilito il consiglio dell'International football association board (Ifab), i cui componenti, dopo un'analisi dell'impatto della pandemia sul calcio, nonché le valutazioni della parti coinvolte, hanno concordato di estendere l'emendamento temporaneo al regolamento che era stato adottato nel maggio 2020. Lo scorso luglio la sua validità era stata estesa a tutte le competizioni fino al 31 luglio 2021 e per i tornei internazionali fino a fine agosto prossimo.

Oms, pandemia finirà solo con almeno 70% vaccinati

La pandemia finirà quando "raggiungeremo almeno il 70% della popolazione vaccinata": lo ha detto il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge.

Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome restano in area gialla.

Dal 3 giugno vaccini anche nelle aziende

Dal 3 giugno le Regioni potranno somministrare dosi a tutte le fasce di età vaccinabili, ricorrendo a tutte le potenziali risorse, comprese le strutture aziendali. Nelle scorse settimane oltre 700 aziende avevano dato la propria disponibiltà ad effettuare vaccinazioni non appena il Piano lo avesse disposto. Ma il possibile impiego di queste strutture sarà deciso dai territori in base ai diversi piani regionali, nell'applicazione dello specifico protocollo previsto.

Figliuolo: "A giugno arrivano 20 milioni di dosi"

"Arriveranno 20 milioni di vaccini a giugno se poi qualcuno pensa che ne vuole fare 60 allora mancheranno": così il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, rispondendo ai giornalisti durante l'inaugurazione, all'ospedale di Perugia, del Modular Hospital con 10 posti di terapie intensive.

Brasile, 2.371 morti e 49 mila contagi in 24 ore

Il Brasile ha registrato 2.371 morti e 49.768 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Consiglio delle segreterie di salute. Il bilancio da inizio pandemia sale a 459.045 vittime e a 16.391.930 casi accertati.