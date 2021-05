L'Hammarby di Ibra vince la Coppa di Svezia

Il club svedese, di cui l'attaccante svedese detiene parte delle quote, ha vinto il trofeo per la prima volta nella sua storia contro l'Hacken. "Non importa come giochi, le finali le devi vincere" il commento di Ibra

Dopo la qualificazione in Champions League con il Milan, arriva un'altra gioia per Zlatan Ibrahimovic. L'Hammarby, club di cui l'attaccante detiene parte delle quote, ha vinto la Coppa di Svezia per la prima volta nella sua storia. Nella finale disputata a Stoccolma contro l'Hacken sono stati decisivi i calci di rigore: dopo lo 0-0 nei 120 minuti, l'Hammarby ha trionfato grazie al penalty parato da Ousted su Benie Traore. Si tratta del primo titolo per il club da quando Ibra è entrato in società nel 2019; il secondo nella storia dopo il campionato svedese vinto nel 2001.