Conmebol: “La Copa America non si farà in Argentina”

Fra due settimane inizierà la Copa America, la Confederazione sudamericana del calcio però ha deciso che il torneo non si giocherà in Argentina come previsto a causa della pandemia di Covid-19. "La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l'organizzazione della Copa America in Argentina", si legge in un comunicato. La confederazione precisa che sta analizzando "l'offerta di altri paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale". Tra le possibili opzioni c'è il Cile, come recentemente ricordato da un funzionario Conmebol, l'argentino Gonzalo Belloso. La Copa America è la più importante competizione internazionale organizzata dal Conmebol