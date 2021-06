Ieri in Italia registrati 2.483 nuovi casi di coronavirus su 221.818 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.220.304. I decessi sono stati 93, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 126.221. I ricoverati in terapia intensiva sono 989, 44 in meno rispetto al giorno precedente

Coronavirus, le notizie principali di mercoledì 2 giugno

Ministero della Salute: terapie intensive sotto quota mille

Sono 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sotto quota mille con un calo di 44 rispetto a lunedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (lunedì erano stati 38).

Ministero della Salute: tasso positività all'1,1%

Sono 221.818 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 86.977. Il tasso di positività è dell'1,1%, in calo di un punto rispetto al 2,1% di lunedì.

I nuovi casi di ieri per regione

Lombardia 461

Campania 375

Sicilia 326

Puglia 227

Piemonte 209

Lazio 195

Toscana 159

Emilia Romagna 107

Veneto 106

Calabria 74

Sardegna 36

Abruzzo 35

Marche 34

P.A. Trento 32

Basilicata 24

Friuli Venezia Giulia 19

Liguria 19

Umbria 17

P.A. Bolzano 16

Valle d'Aosta 8

Molise 4

Regno Unito, nessun decesso nell'ultimo giorno

Zero morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate, secondo i dati ufficiali diffusi dal governo di Boris Johnson. I dati indicano inoltre un numero di nuovi contagi giornalieri in lieve discesa a 3.165 (su 602.000 tamponi) e un totale di persone ricoverate al momento in ospedale per Covid stabile a 870.

Oms, via libera al vaccino cinese Sinovac

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha concesso l'omologazione d'urgenza al vaccino anti-Covid della cinese Sinovac, assicurando che rispetta gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e di fabbricazione.

Olanda, Cillessen positivo: salta Euro 2020

Jasper Cillessen salta Euro 2020. Il portiere olandese del Valencia non potrà prendere parte alla competizione perché positivo al Covid-19. Cillessen è in auto-isolamento, al suo posto è stato convocato Marco Bizot, portiere dell'AZ Alkmaar. I DETTAGLI

Draghi: "Vedo entusiasmo e voglia di ripartire"

"E' la prima volta che esco da Roma da quando la pandemia si è cominciata ad attenuare, si percepisce sollievo, entusiasmo, una voglia di ricominciare e sprigionare le proprie energie produttive e imprenditoriali, la propria visione del mondo. E' una cosa che dà conforto". Mario Draghi sceglie l'Emilia Romagna e due eccellenze italiane, il Tecnopolo di Bologna e il distretto della ceramica del modenese, come prima uscita italiana da quando si è insediato a palazzo Chigi.

Von der Leyen: "Con certificato Ue torna libertà viaggio"

"Credo in una transizione digitale che metta al centro le persone. E' attivo il certificato digitale Covid dell'Ue. Che aiuta le persone a tornare a viaggiare nell'Unione liberi e in sicurezza". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Sticchi Damiani: "A Monza spero nel 70-80% pubblico"

La proposta di Angelo Sticchi Damiani per avere il pubblico al prossimo Gp d'Italia a Monza, in programma dal 10 al 12 settembre. L'idea è quella di prevedere tribune Covid free con vaccinati e negativi al tampone. I DETTAGLI

Ministero Salute, resta il limite di 4 persone a tavola

Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Lo precisa il ministero della Salute, richiamandosi al dpcm dello scorso 2 marzo. Limite che resta sia nelle zone gialle che in quelle bianche.

Figliuolo: "Giugno mese di svolta, in arrivo 20 milioni dosi vaccino"

"Giugno è il mese di svolta, daremo la spallata". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, in occasione dell'inaugurazione dell'hub vaccinale di Confindustria a Roma. "Sono in arrivo 20 milioni di dosi - ha aggiunto - e in questi giorni sono in distribuzione oltre 3 milioni di dosi Pfizer.

Brasile, 2.408 morti e 78 mila contagi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Brasile sono stati registrati 2.408 morti e 78.926 nuovi contagi. Dall'inizio della pandemia le vittime salgono a 465.199 a fronte di 16.624.480 casi accertati.