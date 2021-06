Covid e ristoranti, incontro governo-regioni

In programma oggi un tavolo tecnico per affrontare la questione relativa al limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti (ritenuta troppo restrittiva dalle regioni) e altre indicazioni per le zone bianche. Ieri 2.897 nuovi casi e 62 morti per Covid-19, stando ai dati del ministero della Salute. Oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, questa settimana in Italia sono in arrivo altri 2,5 milioni di dosi di vaccini