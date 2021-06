Lesione al muscolo plantare per l'attaccante del Cile, che sarà costretto a saltare tutta la prima fase della Copa America: il calciatore dell'Inter non ha seguito il resto della squadra in Brasile e lo farà eventualmente in un secondo momento, in caso di qualificazione e di recupero dall'infortunio

Brutte notizie per il Cile, che a poche ore dall'inizio della Copa America perde uno dei suoi giocatori più importanti: Alexis Sanchez ha infatti risentito di un problema muscolare, che lo costringerà a saltare tutta la prima fase del torneo che prenderà il via domenica 13 giugno in esclusiva su Sky Sport. E sarà proprio la Roja a essere impegnata nella notte tra domenica e lunedì a Rio De Janeiro nel difficilissimo match d'espordio contro l'Argentina La nota ufficiale della nazionale spiega che "Sanchez ha sofferto di una lesione al muscolo plantare. I tempi di recupero stimati superano la prima fase del torneo e pertanto il giocatore resterà in Cile per svolgere il necessario recupero". Sanchez dunque non si unirà alla squadra in Brasile, ma lo farà soltanto in un secondo momento in caso di ripresa dal problema muscolare.