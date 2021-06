Il Paraguay vince in rimonta la gara d’esordio in Copa America contro la Bolivia. La selezione di Farías ha giocato tutto il secondo tempo in dieci per l'espulsione di Cuellar

Comincia con una vittoria il cammino del Paraguay nella Copa America. La Albirroja del ct argentino Eduardo Berizzo batte 3-1 la Bolivia e dopo la prima giornata si porta in vetta al girone A, quello dell’Argentina e del Cile che nell’altra sfida di Río de Janeiro hanno pareggiato 1-1. Un successo arrivato in rimonta, dopo che Erwin Saavedra su rigore aveva portato avanti la squadra allenata dal venezuelano César Farías, rimasta poi in dieci uomini prima dell’intervallo per la doppia ammonizione rimediata da Jaume Cuellar. Decisive le reti nel secondo tempo di Kaku e di Óscar Romero, l’esterno offensivo del San Lorenzo autore di una doppietta.

Gara in cui il Paraguay parte fortissimo, collezionando già due occasioni nei primissimi minuti: prima con Arzamendia, poi con Ávalos che non trova la deviazione da pochi passi. Nonostante l’avvio in affanno, a sbloccare la gara è però la Bolivia grazie a un calcio di rigore trasformato da Saavedra dopo un tocco di mano dello stesso Arzamendia. Alla distanza esce fuori la Albirroja, approfittando anche della superiorità numerica. E al 62’ Kaku, dopo aver fallito una grande occasione nel primo tempo, si riscatta trovando con un gran sinistro al volo il gol del pareggio. È il via alla rimonta, finalizzata dalla doppietta di Romero che firma il sorpasso dopo pochi minuti prima di trovare all’80’ anche il gol del definitivo 3-1 su assist di Ávalos.