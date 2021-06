Speranza: "Da venerdì 99% del paese zona bianca"

Speranza: "Mantenere cautela e gradualità"

"Oggi non siamo nella stessa situazione di alcuni mesi fa, è una fase che presenta caratteristiche molto interessanti e sfidanti", ha ribadito, ricordando che "oggi il quadro è migliorato, oltre 43 milioni di vaccini, praticamente un italiano su due ha avuto la prima dose, siamo nelle condizioni con questo strumento straordinario di pianificare una fase di gestione diversa della circolazione del virus. In un solo giorno in passato abbiamo avuto 40mila casi, poi 25mila, 10mila, nell'ultima settimana invece abbiamo avuto 11mila contagi in sette giorni. Numeri che si facevano in mezza giornata. Anche i decessi, che sono sempre la ferita più amara, sono calati in maniera significativa, stabilmente sotto i cento. Questo ci sta consentendo un percorso di ripartenza, di riapertura, anche se penso che dobbiamo ancora tenere un approccio di grande cautela e gradualità".