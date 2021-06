Esame Suarez, pm Perugia chiede rinvio giudizio per quattro

La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone a conclusione dell'indagine legata all'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez nel settembre dell'anno scorso. Si tratta dell'ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, dell'allora direttore generale Simone Olivieri , della professoressa Stefania Spina e dell'avvocato Maria Turco . Falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati. L'inizio dell'udienza preliminare è stato fissato per il 28 settembre prossimo. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal procuratore capo Raffaele Cantone e dai sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti.

Secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, l'Università per Stranieri di Perugia è 'parte offesa' nel procedimento. Emergerebbe dall'atto con il quale il gip di Perugia ha fissato l'udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio per i quattro indagati. Tra le varie fonti di prova la procura indica il verbale di interrogatorio di Lorenzo Rocca, esaminatore di Suarez, la posizione del quale è già stata definita. C'è poi tutta l'attività d'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, con informative, annotazioni e relazioni, oltre a intercettazioni telefoniche e ambientali.

Paratici, procedimento sospeso

Sempre secondo l’ANSA è stato invece sospeso in base a quanto prevede l'articolo 371 bis del codice penale il procedimento a carico dell'ex dirigente dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e dell'avvocato della stessa società bianconera Luigi Chiappero, indagati per avere reso false informazioni al pubblico ministero. A loro carico la procura del capoluogo umbro non ha quindi formalizzato al momento alcuna richiesta. Da codice penale, la sospensione resta fino a quando - nel procedimento durante il quale sono state assunte le informazioni - non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado o di archiviazione/non luogo a procedere.