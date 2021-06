Straordinario gesto tecnico del centrocampista del Porto, che in sforbiciata segna il gol del vantaggio della sua Colombia contro il Brasile, nella partita valida per la quarta giornata del Gruppo B della Copa America 2020. Alla fine, però, il gol di Diaz si rivelerà inutile: nel secondo tempo, infatti, i gol di Firmino e Casemiro fissano il risultato finale sul 2-1 per i verdeoro

