23′ aut. Tapia (E), 45’+3′ Ay. Preciado (E), 49′ Lapadula (P), 54′ Carrillo (P)

ECUADOR (4-4-1-1): Galindez; An. Preciado, Arboleda, Hincapie, Estupinan; Franco (82′ J. Caicedo), Mendez (81′ Noboa), M. Caicedo, Ay. Preciado (92′ Martinez); Diaz (64′ Mena); Campana (64′ Estrada). Ct: Alfaro

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Yotun (93′ Iberico); Carrillo, Pena (78′ Cartagena), Cueva (86′ Araujo); Lapadula (78′ Ormeno). Ct: Gareca

AMMONITI: Hincapie (E), Ramos (P)

Quella di Goiana è una notte da ricordare per Gianluca Lapadula. L'ex attaccante di Milan e Genoa, al Benevento nella scorsa stagione, firma la sua prima rete con il Perù alla settima presenza in nazionale. Suo il centro del momentaneo 1-2 nella partita pareggiata dalla selezione di Gareca contro l'Ecuador. Serata in salita per La Blanquirroja, che va al riposo sotto di due reti: l'autogol di Tapia prima e il centro di Ayrton Preciado nel recupero valgono il 2-0 per l'Ecuador. A cambiare le sorti della partita nel secondo tempo è proprio Lapadula: al 49' riceve palla in buona posizione da Cueva e calcia con il sinistro a incrociare alle spalle di Galindez per il gol del 2-1. Cinque minuti dopo si trasforma in uomo assist: raccoglie un lancio di Pena in fascia, rientra sul sinistro mettendo a sedere Arboleda e apparecchia per Carrillo, che tutto solo davanti alla porta non può sbagliare. 2-2 e risultato che non cambia fino al fischio finale. Perù che aggancia la Colombia a 4 punti in seconda posizione e "vede" la qualificazione ai quarti, Ecuador che avanza a 2 con il Venezuela. La nazionale ecuadoregna si conferma avversario speciale per Lapadula: due settimane fa l'attaccante del Benevento aveva servito i due assist vincenti per Cueva e Advincula nella vittoria per 2-0, la prima della nazionale nel girone sudamericano delle qualificazioni mondiali. Quella notte la foto di Lapadula stremato ma felice sul terreno di gioco aveva fatto il giro del web. Quattordici giorni dopo il "Bambino", come è soprannominato in Perù, l'ha fatto ancora.