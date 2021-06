Argentina e Cile si qualificano ai quarti

10' Papu Gomez

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Romero, Pezzella, Tagliafico; Rodriguez, Paredes (81' N. Dominguez); Di Maria (81' A. Correa), Messi, A. Gomez (72' De Paul); Aguero (59' J. Correa). Ct. Scaloni

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Espinola, G. Gomez, Alonso, Arzamendia; Piris Da Motta (82' Sanchez), Cubas (66' Lucena); An. Romero (87' C. Gonzalez), Kaku (66' O. Romero), Almiron; Avalos (87' Samudio). Ct. Berizzo

Ammoniti: G. Gomez, Paredes, Cardozo Lucena

L’Argentina balla con il Papu e conquista la qualificazione ai quarti di finale di Copa America. Partita subito in discesa per la squadra di Scaloni, con l’ex atalantino che trova il gol al decimo minuto del primo tempo con un tocco sotto a scavalcare Silva su assist di Di Maria. Serata speciale per Leo Messi, che ha eguagliato il record di Mascherano diventando, con 147 partite, il giocatore più presente nella storia dell’Argentina. È proprio la Pulce a cercare il raddoppio al 17’ su calcio di punizione, ma il pallone termina di poco al lato. Allo scadere del primo tempo l’Albiceleste trova la rete con un autogol di Alonso, ma una posizione di fuorigioco nello sviluppo dell’azione salva la squadra di Berizzo che resta sull’1-0. Per attendere il primo squillo del Paraguay bisogna aspettare il quarto d’ora del secondo tempo, con una punizione da posizione defilata di Angel Romero che Martinez non ha problemi nel neutralizzare. Nell’ultima mezz’ora di gioco ordinaria amministrazione per la squadra di Scaloni, che non rischia nulla e conquista il passaggio del turno.