La Fase Finale Under 18, LIVE su Sky

Roma-Atalanta (ore 18) e Inter-Genoa (ore 21) in campo oggi e live su Sky Sport - si giocano un posto per la finale di categoria che si disputerà il 28 giugno alle 21 al Manuzzi di Cesena

Tra venerdì 25 e lunedì 28 giugno si conclude il campionato italiano di calcio Under 18, con quattro squadre in corsa per la conquista dello scudetto di categoria.

Si tratta di Atalanta, Roma, Inter e Genoa, pronte a dar vita alle due semifinali che designeranno i nomi delle due finaliste.

Tutte in campo da oggi, in Romagna, perché saranno lo Stadio Benelli di Ravenna e lo Stadio Manuzzi di Cesena a ospitare le due partite. La prima semifinale alle ore 18, a Ravenna, e di fronte ci saranno Atalanta e Roma, mentre alle 21, a Cesena, scenderanno in campo Inter e Genoa.

Entrambi i match in diretta su Sky Sport Serie A, con la telecronaca di Paolo Ghisoni e il commento di Massimo Tarantino, ex responsabile del settore giovanile della Roma. Lunedì 28 giugno, alle ore 19, la finale, che si disputerà al Manuzzi di Cesena.

Inoltre, al Benelli Ravenna, martedì 29 giugno alle ore 19 appuntamento con la finale del campionato Under 17 di Serie A e B, mentre il 2 luglio alle 19 spazio alla finale del campionato Under 17 di Serie C.

Approfondimenti e news sul sito della Giovane Italia.