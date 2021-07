E' ancora una volta il Brasile a fermare la corsa del Perù in Copa America: due anni fa fu la finale della competizione, che vide il trionfo dei verdeoro, nella semifinale dell'edizione 2021 non è bastato nemmeno il Lapadula in formato super visto nelle gare precedenti per avere la meglio di Neymar e compagni. E' proprio il campione del Paris Saint-Germain a ispirare la rete decisiva, messa a segno al minuto 35 da Paquetà (al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato ai quarti contro il Cile): dribbling tra due avversari di O'Ney (con tunnel a Callens) e palla arretrata verso Paquetà, che con il sinistro non ha lasciato scampo a Gallese. E' l'unico gol della nottata (proprio come accaduto contro il Cile), nonostante il grande calcio offerto dal Brasile per almeno un'ora di gioco, fatto di triangolazioni rapide tra i quattro calciatori offensivi che non stanno facendo minimanente rimpiangere l'assente Gabriel Jesus. Per il commissario tecnico Tite si tratta del 12° risultato utile consecutivo, un traguardo raggiunto soltanto da Zagallo nella storia della selezione brasiliana. Tite avrà adesso la possibilità di allungare questa striscia nella finalissima dell'11 luglio: prima dovrà però scoprire il nome dell'avversaria, che uscirà dalla seconda semifinale tra Colombia e Argentina (fischio d'inizio alle ore 03.00 di questa notte).