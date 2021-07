Robert Lewandowski che gioca a calcio in piazza in Sardegna. Un sogno condiviso nella serata di giovedì da alcuni bambini di San Pantaelo, frazione del comune di Olbia. Il centravanti del Bayern Monaco e capitano della nazionale polacca si è fermato nella piazza dell'incantevole borgo con vista sulla Costa Smeralda, dove si trova in vacanza, e ha iniziato a scambiare qualche passaggio con i giovanissimi. Inizialmente non tutti avevano riconosciuto l'attaccante, poi intorno all'azione si è generata una piccola folla. E Lewandowski, fresco di partecipazione a Euro 2020 con la sua nazionale, ha contraccambiato con tocchi di qualità, tunnel e dribbling: lui in mezzo e tutti in cerchio, nel tentativo di rubare il pallone alla stella del Bayern. Il tutto tra le risate e l'emozione dei piccoli presenti. Una bella scena, filmata dalla moglie del giocatore e poi pubblicata nelle storie Instagram di Lewandowski.