Neymar: "Metterò da parte l'amicizia con Messi"

Nella notte tra sabato e domenica (ore 2:00 del mattino in Italia) si giocherà l'attesissima finale di Copa America tra Argentina e Brasile (partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno). Neymar, parlando della partita, non ha potuto non far riferimento a Lionel Messi, il suo grande amico, che diventerà rivale per una notte: "Non sarà facile mettere da parte l'amicizia. Ma io voglio vincere la mia prima Copa America"

Mancano poche ore all’inizio della finale di Copa America tra Argentina e Brasile. Nella notte tra sabato e domenica si affronteranno le due nazionali più attese del torneo. Sarà anche l’occasione per gustarci la sfida a colpi di grandi giocate tra Messi e Neymar. Ed è proprio il numero dieci brasiliano a parlare della finale e del rapporto con il suo ex compagno ai tempi del Barcellona: "Affrontare l’Argentina e Messi… ho sempre detto che lui è il miglior giocatore che abbia mai visto e un caro amico per me, nonché la persona dalla quale ho imparato di più nella mia carriera. Ora però siamo in finale e saremo rivali. Io voglio vincere la mia prima Copa America". Poi riprende, continuando a parlare del rapporto speciale con Leo: "Messi è alla ricerca di un titolo da tanti anni in Nazionale. Ogni volta che giocava in un torneo dove non era presente il Brasile, io ho fatto il tifo per lui, anche ai Mondiali del 2014 in finale contro la Germania. Ma ora è il Brasile che lotta per un trofeo". Sarà difficile mettere da parte i sentimenti durante la partita: "È difficile dimenticare l’amicizia in campo, ma è come quando sei ai videogiochi con un amico: lo vuoi battere a tutti i costi. Sabato sera (domenica alle 2:00, ore italiana, ndr) sarà la stessa cosa. Messi è mio amico ma io sono lì per vincere. Io difenderò il mio e sono sicuro che farà del suo meglio per vincere anche lui. Sarà una grande partita per chi ama il calcio, una partita storica contro un’Argentina che ha uno dei migliori giocatori della storia del proprio paese, che è Messi, e penso che sarà un bel ricordo alla fine della mia carriera. Ma vincere non sarà facile. Li rispettiamo molto, sappiamo che dovremo affrontare una grande squadra, ma sappiamo che anche noi siamo una grande squadra e daremo il meglio per vincere".