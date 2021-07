Terzo posto alla Colombia: Perù ko 3-2 al 94'

Va ai Cafeteros la finalina per il terzo posto in Copa America: Perù superato 3-2. Decisivo il centro di Luis Diaz, autore di una doppietta, al 94'. All'Albirroja non basta il temporaneo 2-2 di Lapadula, al terzo gol nella competizione. Questa notte la finale Argentina-Brasile è su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio

AMMONITI : Cardona (C), Cueva (P), Barrios (C), Carrillo (P), Murillo (C)

Il terzo posto nella Copa America 2021 è della Colombia. Nella finalina di Brasilia l'attore protagonista è Luis Diaz: sua la doppietta nel 3-2 sul Perù, suo il gol che decide la partita al quarto minuto di recupero. Cafeteros che chiudono la competizione sul podio e vendicano sul campo la sconfitta incassata per mano della nazionale di Gareca nel girone di qualificazione (1-2). A passare in vantaggio al 45' del primo tempo è però proprio il Perù, già vicino al gol in precedenza con Lapadula: giocata illuminante di Cueva, che porta palla sulla trequarti, sfrutta il taglio di Lapadula e assiste Yotun. Stop e tiro di sinistro, Vargas battuto per lo 0-1.

Nel secondo tempo l'inerzia della partita cambia, complice anche la scelta di Rueda, che inserisce Charà per uno spento Cardona. Dopo quattro minuti la Colombia pareggia: punizione di Cuadrado da posizione defilata, barriera bucata e Gallese sorpreso. 1-1. Due minuti e Diaz prova a bissare la prodezza in semirovesciata vista contro il Brasile: Gallese respinge in corner. Il Perù reagisce con il solito Gianluca Lapadula: dribbling su Sanchez e sinistro che supera Vargas ma si infrange sulla traversa. A metà frazione ecco il sorpasso colombiano: il lunghissimo rilancio di Vargas si trasforma in un assist per Luis Diaz, che si invola verso Gallese e con un destro preciso supera il portiere avversario per il 2-1. Il Perù non molla: all'82' Garcia calcia dalla bandierina e Lapadula anticipa tutti. Colpo di testa che vale il 2-2 e quarta rete nella competizione per l'attaccante. Apripista verso i calci di rigore? No, perché Diaz la decide al quarto minuto di recupero. Scambio al limite dell'area con Muriel, dribbling e destro dai 22 metri. Pallone quasi sotto l'incrocio, Gallese superato e firma sul 3-2 finale. La Colombia torna così sul podio della Copa America, dove mancava dal terzo posto ottenuto nel 2016 a discapito degli Stati Uniti. Per il Perù piccolo passo indietro dopo la finale del 2019. Quello degli uomini di Gareca resta comunque un buon percorso.