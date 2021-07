Tokyo: primo caso Covid nel villaggio olimpico

E' stato registrato un primo di caso di Covid-19 nel villaggio olimpico di Tokyo. Lo ha reso noto il portavoce del comitato organizzativo delle Olimpiadi Masa Takaya. Le autorità non hanno reso nota l'identità della persona (si tratta di un funzionario), che è stata portata in un hotel e messa in isolamento, ha spiegato il portavoce.