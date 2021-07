Tokyo, due atleti positivi nel Villaggio Olimpico

162 pazienti in terapia intensiva

Sono 162 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di uno nel saldo tra entrate e uscite, terzo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (venerdì 13). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.111, quindi 23 in più rispetto al giorno precedente.