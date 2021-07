La Federcalcio russa annuncia il nuovo ct a pochi secondi dall'inizio della partita tra la squadra allenata da Karpin, il Rostov, e la Dinamo Mosca. Accordo di sei mesi con possibilità di rinnovo: prende il posto di Cherchesov. Il nuovo incarico non ha però portato bene: il Rostov è stato sconfitto per 2-0 CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

Nominato nuovo commissario tecnico della Russia mentre la squadra che allena è in campo. Protagonista l'ex centrocampista Valery Karpin, scelto per prendere il posto da ct di Stanislav Cherchesov, esonerato dopo Euro 2020. A stupire è il tempismo dell'annuncio dato dalla Federcalcio russa, che ha comunicato il cambio di guida tecnica durante la partita tra il Rostov, allenato proprio da Karpin, e la Dinamo Mosca. La gara, valida per la prima giornata del campionato russo, era iniziata da poco più di un minuto quando sui canali ufficiali della federazione è apparso il seguente comunicato: "Il contratto con Valery Karpin sarà valido fino al 31 dicembre 2021 - con possibilità di rinnovo. L'accordo sarà firmato il 26 luglio 2021 e i termini sono già stati concordati".

Annuncio sfortunato: il Rostov di Karpin va ko Una comunicazione dalla tempistica particolare, completata da una nota a margine. "Nei prossimi sei mesi - si legge - l'allenatore unirà il lavoro in nazionale e nel club". Cosa fatta, a giudicare dalle modalità dell'annuncio, sin dai primissimi passi come ct. La nuova stagione del suo Rostov non è però partita al meglio: nella gara casalinga contro la Dinamo Mosca, la squadra allenata da Karpin è stata sconfitta per 2-0, con le reti di Zakharian e Tyukavin nel primo tempo a indirizzare il risultato.