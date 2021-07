Il presidente della Figc al termine del consiglio federale: "Riforma campionati? Più che cambio format sarà rivoluzione, tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Ho proposto fusione tra la B e la C dal 2024-25, mentre dal 2022-2023 ci sarà una C Elite e un D elite". Sulla situazione riammissioni e ripescaggi si aspetterà il pronunciamento del Tar Condividi:

"È tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano”. È questo il pensiero espresso dal presidente della Figc Gabriele Gravina durante il Consiglio federale, nel quale sono stati affrontati come argomenti principali quello relativo alla riforma dei campionati e alle domande di riammissione e di ripescaggio. "Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina", ha esordito Gravina. Che sulla riforma dai campionati ha poi aggiunto: "Prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del sistema. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Ho proposto una fusione tra la Serie B e la Serie C dal 2024/25 per arrivare a condizioni di sostenibilità migliori del sistema". A novembre si svolgerà un'Assemblea straordinaria della Figc per aggiornare lo Statuto e il progetto, sviluppato su più annualità, prevede la creazione, a partire dalla stagione 2022/23, di una C Elite e di una D Elite, "per aggredire una delle criticità economiche più grandi del sistema: il salto di categoria".

La Serie A lavora al cambio format: i 4 scenari leggi anche Quante amichevoli di A su Sky: sabato 6 gare LIVE Come si evince dalle ultime assemblee di Lega, la Serie A è al lavoro per un cambio di format. "Calcio e Finanza" è entrato in possesso di uno studio a opera proprio della Lega Serie A che contiene le "prime riflessioni su possibili format alternativi per il campionato di Serie A". Nel documento viene analizzato con attenzione anche il punto relativo "ai possibili scenari ipotizzabili nell’ipotesi di cambiamento di format della Serie A analizzando i punti di attenzione e i possibili benefici per i club". Ragionamenti questi che portano – come si legge su Calcio e Finanza – a 4 scenari: dal mantenimento del format attuale a 20 squadre fino a un campionato a 16 club, passando per un format a 18 squadre con playout tra la penultima di A e la seconda di B e playoff tra le top 4, fino a un format a 18 squadre, ma con i soli playout e senza playoff. La stagione 2021/2022 dovrebbe essere – si legge nel documento – l’ultima con il format attuale, mentre le stagioni 2022/2023 e 2023/2024 saranno di transizione fino alla "nuova Serie A" che dovrebbe prendere il via nel 2024-2025.

Situazione riammissione e ripescaggi in B e C leggi anche Cosenza in B, Coni respinge il ricorso del Chievo Il consiglio ha dato delega al presidente federale, insieme ai presidenti delle componenti, per procedere al completamento delle vacanze di organico attese le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni e le eventuali impugnazioni al Tar con richiesta di provvedimento monocratico. "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare", ha dichiarato Gravina nella conferenza stampa post Consiglio Federale. Per quanto riguarda il campionato di Serie B, il Coni – ricordiamo – ha bocciato il ricorso del Chievo Verona (che ha già annunciato il ricorso al Tar, così come le altre squadre non iscritte in C, l’unica in dubbio è solo la Casertana) avverso all’esclusione, indicando il Cosenza quale società con priorità per la riammissione al campionato di Serie B. In Serie C, invece, eccezion fatta per la Paganese – che resta quindi in C – sono stati bocciati tutti gli altri ricorsi presentati, con Novara, Carpi, Casertana e Sambenedettese escluse dai campioni professionistici. "A seguito della rinuncia della Società Gozzano, attesa la relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e della Covisoc, il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C l’AZ Picerno. - si legge nel sito della Figc – Successivamente, il Consiglio ha votato all’unanimità di ammettere in sovrannumero in Serie D la rinunciataria Gozzano tenuto conto della straordinarietà della situazione determinatasi a causa della pandemia da Covid-19".