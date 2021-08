Il Livorno escluso dalla Serie D

Il Livorno non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie D . Lo ha annunciato questo giovedì il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che si era riunito per discutere i temi relativi alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D. La sentenza è quindi arrivata: "La d omanda di iscrizione del Livorno è stata ritenuta non ammissibile per la non disponibilità dell’impianto di gioco oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari", riporta il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. È il punto più basso di sempre nei 106 anni di storia del club amaranto: adesso il sindaco della città, Luca Salvetti, ha già fatto sapere di essersi già attivato per la ricerca di nuovi investitori che facciano ripartire la vita del club il prima possibile.

Livorno escluso dalla D: il comunicato della LND e le parole del sindaco

Questa la parte relativa al Livorno apparsa nel comunicato della Lega Nazionale Dilettanti in merito alle ammissioni in Serie D: "La Co.Vi.So.D (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche, ndr) ha espresso parere negativo sulla posizione del Livorno Calcio. La domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata non ammissibile per la non idoneita' del campo di gioco indicato in luogo della non disponibilità dell'impianto comunale, oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari". Dopo il comunicato e la senteza, sono arrivate anche le parole del sindaco della città, Luca Salvetti: "Con questa decisione si chiude contemporaneamente la pagina più bella del Livorno Calcio, arrivato alla Coppa Uefa, e la pagina più brutta determinata negli ultimi tempi da una gestione scellerata. La Federazione ora dovrà farci sapere che fine farà il titolo sportivo e in quale categoria intenderà farci ripartire. Da parte mia metterò su una procedura per individuare un soggetto interessato al futuro Livorno", ha riportato ad ANSA.