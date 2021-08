Per il secondo anno consecutivo non si disputerà la competizione intercontinentale dedicata alle formazioni giovanili. Appuntamento rinviato a marzo 2022 quando si giocherà l'edizione numero 72

L'edizione 2021 del torneo di Viareggio non si giocherà . Il Centro Giovani Calciatori Viareggio (CGC), che organizza la manifestazione internazionale, al termine dell'ultimo consiglio direttivo ha deciso di cancellare la rassegna in programma a settembre a causa della pandemia. "In un primo momento avevamo ipotizzato - spiega il presidente del Cgc, Alessandro Palagi - che il torneo potesse svolgersi nel mese di settembre 2021, all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 ma, dopo una riflessione più approfondita, ascoltando la voce di alcuni addetti ai lavori, abbiamo maturato la convinzione che sia più opportuno ripartire dal marzo del prossimo anno ". Il torneo di Viareggio slitta così a marzo 2022: le date esatte nelle quali si svolgerà la manifestazione saranno decise non appena verranno definiti i calendari dei campionati giovanili nazionali.

72 anni di storia

La prima edizione del torneo di Viareggio risale al 1949: a vincere fu il Milan che in finale batté per 4-2 la Lazio. I rossoneri, così come la Juventus, hanno vinto la manifestazione per nove volte nella storia. Nessuno come loro. L'ultima edizione è stata disputata nel 2019 con la vittoria del Bologna, ai calci di rigore, contro il Genoa. Adesso due anni di stop, a causa della pandemia, e la probabile ripartenza a marzo 2022.