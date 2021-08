Controlli anti-assembramenti, aumentano sanzioni

Viminale: 720 mila sanzionati da inizio pandemia

Dall'11 marzo 2020 al 31 luglio 2021, nell'ambito dei controlli per contenere la diffusione del Covid-19, sono state controllate 49.590.468 persone e ne sono state sanzionate 720.918 per violazioni alle normative anti-contagio. I denunciati per violazione della quarantena sono stati 5.833, altri 5.864 per false attestazioni. Lo si evince dal dossier del Viminale, pubblicato per la tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta a Palermo. Gli esercizi commerciali controllati sono stati oltre 11 milioni e i titolari sanzionati 26.374. Chiuse 7.480 attività commerciali.