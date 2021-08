Follia Marcao: espulso per un pugno a un compagno

Prima una testata, poi un pugno in pieno volta a un compagno di squadra. Pochi secondi di follia per Marcao, difensore del Galatasaray, che al 61' della sfida contro il Giresunspor ha perso la testa, colpendo più volte Akturkoglu. Un episodio che ha portato all'ovvia sanzione dell'espulsione, decisa dall'arbitro dopo aver consultato il VAR. Le immagini sono chiare: la lite scoppiata in campo ha portato il difensore portoghese prima ad affrontare testa a testa il compagno di squadra e poi a colpirlo con un pugno. Resta il brutto gesto, ma l'espulsione non ha impedito al Galatasaray di portare a casa la vittoria per 2-0 all'esordio in campionato.