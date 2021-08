Il Chievo riparte da Sergio Pellissier . Dopo l'esclusione dell'AC ChievoVerona dai campionati professionistici per inadempienze tributarie, l'ex attaccante e capitano del club veneto ha fondato un nuovo club gialloblù. Si tratta dell'FC Chievo 1929 che ha ricevuto l'affiliazione alla FIGC con la matricola numero 954015. "L'affiliazione era il primo passo da fare - ha spiegato Pellissier a L'Arena di Verona -. Non mollo niente, non è finita qui. Io ci provo, per il Chievo non posso arrendermi davanti alle prime difficoltà. Mi immagino un Chievo solido, serio, umile, ispirato dai principi che ho trovato nel mio Chievo, quello che ho vissuto per molti anni. Io presidente? Perché no ".

"Non è importante da dove ripartiremo"

L'affiliazione del FC Chievo 1929 è stato il primo passo burocratico, necessario per il ritorno in attività del club gialloblù che potrà ripartire dalle categorie dilettantistiche regionali visto che la società non potrà iscriversi in soprannumero in Serie D. "Non conta da dove, ma è fondamentale ripartire - ha aggiunto Pellissier - Terza, seconda categoria o dove sarà possibile. Magari trovando anche la possibilità di avvicinarmi ad altre realtà già esistenti. Iniziare dalla Serie D sarebbe stato il top. Un passo sotto il professionismo, per provare poi a fare subito un balzo in avanti".