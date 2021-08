Fifa, alla Fondazione 201 mln confiscati nel 2015

Dalla Fifa alla Fondazione... Fifa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sbloccato 201 milioni di dollari (circa 180 milioni di euro) sequestrati agli imputati del 'Fifagate', l'inchiesta sulla corruzione che aveva coinvolto nel 2015 il principale ente calcistico al mondo. Soldi che furono confiscati alla Fifa e che adesso rientrano a Zurigo nella Fondazione. Saranno destinati a progetti per lo sviluppo del calcio giovanile nelle zone più difficili del pianeta.

Infantino: "Grazie alle autorità Usa abbiamo cambiato la Fifa"

In una nota il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è detto soddisfatto per la decisione del Dipartimento di giustizia americano. "Sono Lieto di vedere che il denaro sottratto illegalmente al calcio sta tornando per essere utilizzato per i suoi scopi - il suo commento -. Grazie all'intervento delle autorità Usa, siamo stati in grado di cambiare la Fifa da un'organizzazione tossica a un ente di governo sportivo stimato e affidabile".