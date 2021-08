Green Pass, si va verso la proroga a 12 mesi

Vaccini, tra i 30 e i 59 anni in oltre 6 milioni ancora senza dose

Nella fascia di età compresa tra i 30 e 59 anni sono oltre sei milioni le persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino. La cifra emerge elaborando i dati aggiornati della campagna di immunizzazione. In particolare sono 6.177.691 le persone comprese in questa fetta di popolazione, che ha una platea complessiva di 25.241.792, a non avere avuto inoculata alcuna fiala. Nel dettaglio, nella fetta tra i 30 e i 39 anni, nessuna dose per 2.066.696, per il segmento tra i 40 e i 49 anni sono 2.310.755 e infine per le persone comprese tra i 50 e i 59 anni nessuna dose per 1.800.240. Proseguono invece con un buon ritmo le vaccinazioni dei giovanissimi (e che hanno iniziato per ultimi): nella fascia di età compresa tra i 20 e i 29 anni hanno completato il ciclo in 3.288.696, si tratta del 54,69% dell'intera platea formata da 6.013.709. I ragazzi totalmente scoperti dal siero ad oggi sono 1.596.548. Per quanto riguarda invece la fetta compresa tra i 12 e i 19 anni hanno ricevuto entrambe le dosi in 1.328.429 pari al 28,71% della platea di 4.627.514. Sono invece 2.137.396 i ragazzi ancora senza alcuna copertura vaccinale.