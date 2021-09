McKennie viola protocolli: escluso da Usa-Canada

Nuova Zelanda, fine lockdown eccetto Auckland

La Nuova Zelanda abolirà domani il lockdown anti-Covid ad eccezione della città di Auckland, epicentro del focolaio provocato dalla variante Delta, dove la misura rimarrà in vigore per almeno un'altra settimana: lo ha reso noto oggi la premier Jacinda Ardern. Nelle ultime 24 ore la Nuova Zelanda ha registrato 20 nuove infezioni per il terzo giorno consecutivo, un dato che porta il totale dei casi del focolaio legato alla variante Delta a quota 821, di cui 40 ricoverati in ospedale e sei in terapia intensiva.