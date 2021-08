Italia, stop a mini quarantena da Regno Unito

Iss: incidenza più alta nelle regioni meno vaccinate

All'aumentare della copertura vaccinale, l'incidenza per 100.000 abitanti tende in media a diminuire. E' quanto emerge dal report esteso dell'Iss che completa il monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid in Italia. L'Iss, che ricostruisce la relazione in base alla proporzione di persone vaccinate con la doppia dose, sottolinea anche che è necessario però evidenziare che i risultati riportati non considerano diversi fattori, che potrebbero avere un'influenza sull'effetto della copertura vaccinale sull'incidenza dei contagi in quanto non sono distribuiti omogeneamente sul territorio italiano, come ad esempio la mobilità dovuta alle vacanze estive.