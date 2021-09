Stanno per ricominciare le fasi finali delle competizioni europee per club ed è arrivata una bella notizia per i tifosi di tutte le squadre: riunitisi questo lunedì pomeriggio, gli organi esecutivi della UEFA hanno reso noto un comunicato relativo al nuovo protocollo "Return to play", che definisce il quadro delle procedure sanitarie e igieniche e i protocolli operativi da applicare durante l'organizzazione delle partite. La UEFA ha fatto sapere di non aver esteso il divieto di trasferte europee per i tifosi ospiti, vigente dalla ripresa delle competizioni europee post primo lockdown. L'ultima decisione spetterà, d'ora in avanti, alle autorità locali competenti, in base alle circostanze e alla situazione legata alla pandemia. In sostanza, se il paese ospitante lo permette, i tifosi potranno seguire la propria squadra del cuore anche lontano da casa. Si tratta di un nuovo piccolo passo verso il ritorno alla normalità.