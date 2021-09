Arbitri, sospensione finita per Massa e Giacomelli

Finita la sospensione di Massa e Giacomelli: i due arbitri, sospesi per irregolarità amministrative lo scorso luglio, sono potenzialmente a disposizione fin da subito del designatore Rocchi per le prossime gare di Serie A e Serie B

Piero Giacomelli e Davide Massa sono nuovamente disponibili per tornare ad arbitrare gare di Serie A e Serie B a partire dal prossimo turno di campionato. I due arbitri, infatti, erano stati sospesi lo scorso 22 luglio dai vertici dell'Aia dopo che la Procura ha aperto a loro carico un fascicolo per irregolarità amministrative, relative al "caso rimborsi" che ha portato alla squalifica anche degli arbitri Pasqua e La Penna, fermati rispettivamente per 16 e 13 mesi, squalifiche che se confermate nei successivi gradi di giudizio metterebbero fine alle loro carriere, visto che si tratterebbe come da regolamento di squalifiche superiori ai 12 mesi.