Idea Mondiale ogni 2 anni? Risponde Ceferin: "È contro ai principi del calcio"

Si è conclusa un'altra sosta per le nazionali che ha scatenato polemiche e casi vari in giro per il mondo, tra problemi legati all'emergenza Covid e ritardi vai dovuti ai lunghi viaggi a cui sono stati costretti molti calciatori. Questo ha fatto ritornare d'attualità il tema riguardante il calendario dei vari impegni e anche Arsene Wenger, ex allenatore e attuale direttore dello sviluppo del calcio per la FIFA, ha espresso il suo punto di vista: "L'attuale calendario non è sostenibile – le sue parole riportate da 'Marca' - A settembre c’è già una prima pausa, a ottobre la seconda, a novembre la terza e a marzo la quarta finestra. A giugno l’ultima finestra e a luglio inizia la nuova stagione. Tutto questo è troppo. La soluzione è raggruppare le fasi di qualificazione alle competizioni internazionali per evitare viaggi e spostamenti continui. Agosto e settembre sarebbero per i club, ottobre per le nazionali. Da novembre, invece, dovrebbe ripartire di nuovo la stagione per i club. Tutto deve essere riorganizzato, ci sarebbero benefici per tutti".