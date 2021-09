Operazione d'urgenza per Romario, leggenda del calcio brasiliano, campione del Mondo con la nazionale verdeoro a Usa '94 e grande protagonista anche con le maglie di PSV Eindhoven e Barcellona a cavallo tra gli anni '80 e '90. Un altro brutto colpo per il calcio brasiliano, che già nei giorni scorsi aveva dovuto fare i conti con l'annuncio di Pelè, sottoposto a intervento chirurgico per un sospetto tumore al colon. A Romario, oggi vicepresidente del Senato in Brasile, è stata infatti rimossa la cistifellea nella giornata di giovedì. A dare la notizia è stato lo stesso ex calciatore 55enne tramite i propri profili social. Romario rimarrà sotto osservazione nelle prossime ore nell'ospedale Copa Star di Copacabana, dove si trova ricoverato.