Su Sky Sport24 al via oggi la "Casa dello sport"

Un grande weekend per inaugurare la "Casa dello sport”, nuovo appuntamento in onda dalle 12.30 su Sky Sport24 che permetterà di seguire, in un posto solo, tutti gli sport di Sky. Una sorta di Diretta Sport: in studio Fabio Tavelli il sabato e Mario Giunta la domenica

Partiamo da sabato, il grande giorno del calcio internazionale con un parterre de roi che non ha eguali. Da Haaland a Cristiano Ronaldo, Lewandowski …un antipasto delle Champions League che inizierà la prossima settimana. Viaggeremo tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1 portandovi in giro per i campi principali dove si esibiscono i grandi fuoriclasse. Senza dimenticare il campionato di Serie B , che riparte dopo la sosta per le Nazionali. Federica Lodi per il calcio internazionale e Marco Demicheli per la Serie B ci daranno costanti aggiornamenti sui punteggi e ci segnaleranno i momenti più significativi delle partite. Naturalmente avremo finestre apertissime sulle partite di serie A , ascolteremo le parole degli allenatori prima delle gare di domenica e ci prepareremo alla sfida serale tra Atalanta e Fiorentina .

leggi anche

Il weekend su Sky: la tua casa dello sport. Guida

Ma nella nostra Casa dello Sport non c’è solo il calcio, anzi! Con Leo Turrini in studio e le nostre squadre motori in costante collegamento viaggeremo tra Monza e Aragon, tra la Sprint Race di Formula 1 e le qualifiche della MotoGP.

Parleremo di nuoto, basket, atletica, rugby, baseball e di tutto quello che accadrà nella ricca programmazione di Skysport e non solo. Di tennis, ad esempio, con questa sorprendente edizione di Us Open con una finale femminile tutta da raccontare e una New York che attende di sapere se incoronerà Djokovic re anche del grande Slam.

Già, New York…sabato 11 settembre è una data che non possiamo dimenticare.

Vent’anni da quell’11 settembre 2001 a New York e Washington. Insieme a Giuseppe De Bellis torneremo a quel giorno, ricorderemo come lo sport reagì (o non reagì) a quella tragedia immane e presenteremo la programmazione straordinaria di Sky TG24.

Sabato inizia un lungo viaggio con la Casa dello Sport. La vostra, Casa dello Sport.