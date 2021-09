Pierre Aubameyang ritorna al futuro. Nessuna trattativa di mercato in vista per l'attaccante dell'Arsenal che, molto semplicemente, ha seminato invidia tra gli appassionati del celebre film con Michael J. Fox (e quelli di automobili) facendosi fotografare all'interno della mitica "DeLorean", l'auto costruita da "Doc" Emmett Brown che consente a Marty McFly di viaggiare nel tempo, nel film-cult degli Anni Ottanta diretto da Robert Zemeckis.



Grande amante delle auto di lusso (nel suo parco macchine ci sono anche Ferrari e Lamborghini personalizzate anche in modo piuttosto discutibile), Aubameyang non ha perso l'occasione di mettersi al volante dell'originale DeLorean, facendosi poi ritrarre in una serie di scatti dal fotografo Christian Cross, subito finiti sul suo Instagram. "Non puoi restare bloccato nel traffico", il commento con cui la accompagna. Tra quelli dei suoi amici e followers, invece, anche quello di un invidiosissimo Patrice Evra, che scrive “I’m jealous”.