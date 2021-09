Stiamo rispettando più del solito la pausa per le Nazionali e la sua importanza, dopotutto quella italiana ci ha regalato un’estate che ricorderemo a lungo, eppure c’è sempre un po’ di sollievo quando torna il calcio per club dopo il primo assaggio di inizio stagione. Tornano i migliori campionati con le loro unicità, le squadre iniziano a prendere la forma che li accompagnerà lungo tutta la stagione. Ma soprattutto tornano i gol, tanti gol, bei gol. In questa rubrica, arrivata alla seconda puntata, raccoglieremo i migliori gol dei campionati trasmessi su Sky, insomma: Serie B, Bundesliga, Premier League e Ligue1. Eccoli.

Il triangolo chiuso da Haaland appena fuori dall’area di rigore infatti è troppo stretto, troppo arretrato rispetto alla corsa di Brandt, che per riportare il pallone sulla propria traiettoria di corsa è costretto a controllarlo con il tacco - anzi, nemmeno con il tacco, più con i tacchetti sotto il tallone - che, nel completamento della falcata, stava quasi lì per caso. Brandt, però, perde solo un briciolo della sua fluidità di corsa, deve fare un saltello con il piede d’appoggio e poi toccare di nuovo il pallone con il sinistro, per evitare che gli rimanga troppo sotto e il diretto marcatore ne possa approfittare. Quello che ne esce è un’opera d’arte in movimento, una statua di Boccioni in carne ed ossa se Boccioni fosse stato appassionato di Bundesliga, perché Brandt, con quel doppio tocco assurdo, controintuitivo eppure necessario arriva a tu per tu con il portiere, e da posizione defilata spara forte sotto la traversa a completare un gol assurdo nella sua bellezza. Certo, i tifosi del Borussia Dortmund devono sperare di non aver bisogno ad ogni partita di gol così difficili, anche se, da qui, non possiamo far altro che sperarci.

A un primo sguardo è difficile capire cosa renda davvero eccezionale questo gol di Brandt, con cui il Borussia Dortmund ha temporaneamente pareggiato una partita vinta solo al 76esimo e per 3 a 4. In mezzo alla follia di questo inizio di stagione della squadra di Marco Rose, che aveva già vinto all’ultimo momento nella giornata precedente contro l’Hoffenheim, bisogna un attimo rallentare per mettere a fuoco la maestria tecnica di Brandt, il grado di coordinazione cervello-piede che forse gli permetterebbe di controllare un pallone in corsa anche con i lacci delle scarpe annodati tra di loro.

Quanto possono cambiare le cose in pochi mesi. Lo scorso gennaio Dembelé era finito in prestito all’Atletico Madrid, stanco di fare la panchina a Memphis Depay. In Spagna ha fatto 7 presenze, solo 5 in campionato di cui quella più lunga di 29 minuti, si è rotto il braccio ed è svenuto durante un allenamento. Quando è tornato in Francia, però, il Lione aveva cambiato allenatore e Peter Bosz, subentrato a Rudi Garcia, non gli ha solo fatto sapere che contava su di lui, ma fin dalle amichevoli estive gli ha dato la fascia da capitano, in assenza di Dubois (infortunato). E l’attaccante francese (formato dal PSG) lo ha ripagato con 4 gol nelle ultime 3 partite. Questo contro Strasburgo è particolarmente significativo non solo delle sue qualità, ma anche del momenti di grande fiducia che sta vivendo. Perché la corsa in profondità e il controllo di petto sono da vero attaccante, d’accordo, ma colpire al volo di sinistro, con le spalle alla porta, lanciandosi in una specie di mezza rovesciata, e incrociare il tiro sul palo più lontano scavalcando il portiere non è solo “difficile” tecnicamente ma ci vuole anche un coraggio notevole. Così, a sorpresa, il Lione di Bosz ha trovato un centravanti funzionale al suo calcio intenso e offensivo e un nuovo leader carismatico.

Il re del gol di petto, per lo meno in Francia, è Zlatan Ibrahimovic, che nelle sue quattro stagioni in Ligue 1 ne ha segnati addirittura quattro. Kasper Dolberg in qualche modo ci si sta avvicinando: già con il Marsiglia aveva segnato di petto (in una partita però poi sospesa) e ieri ha schiacciato in rete da pochi passi un cross di Melvin Bard. sempre con il petto. Quello di Dolberg, per quanto stiloso, è un colpo necessario, il miglior gesto tecnico possibile per mandare la palla in porta dopo aver anticipato il movimento davanti al difensore e aver visto arrivare la palla forte e tesa di Bard. Fedele, quindi, a quella regola per cui tutti i grandi calciatori, dopo una giocata particolarmente audace, rispondono che «era l’unico modo per fare gol».

Certo avrebbe potuto colpirla di piatto, forse, o di coscia, mentre nel suo tuffo c’è qualcosa di affettato, di troppo ricercato per essere solo necessario. D’altra parte Dolberg è un talento di questo tipo, in bilico tra l’onnipotenza prepotente e la semplice faccia da schiaffi di un bambino antipatico. Con questo gol rifilato al Nantes, però, dopo la doppietta segnata contro il Lille, è già a 3 gol in 3 partite, di cui una sola, questa, giocata per intero. Che sia la stagione della sua definitiva maturità? A 23 anni, non sarebbe comunque troppo presto, ma neanche troppo tardi.

Bruno Fernandes spacca la porta, Manchester United-Newcastle