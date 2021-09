Le calciatrici afghane ospiti a Coverciano

L'incontro con le Azzurre

vedi anche

Afghanistan, la storia dell'Herat Football Club

Questa mattina le ragazze dell'Herat, insieme al loro tecnico, sono state ospiti del Centro Tecnico Federale di Coverciano dove la Nazionale Femminile è in ritiro per preparare le prime due gare di qualificazione al Mondiale del 2023. Emozionante l’abbraccio con la Ct Milena Bertolini e il capitano Sara Gama. "Siamo molto felici di averle accolte - queste le parole della Ct - per tutto il gruppo è stato un momento davvero speciale. Non potremo mai capire fino in fondo quello che hanno provato, ma vogliamo dimostrare vicinanza e affetto. Hanno vissuto qualcosa di tremendo, dovremo far capire che non sono sole”.