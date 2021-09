Green Pass: oggi cdm per estendere l'obbligo

Report Gimbe: in ospedale quasi esclusivamente non vaccinati

"In ospedale quasi esclusivamente non vaccinati". Lo evidenzia il report della Fondazione Gimbe sulla settimana 8-14 settembre. "Rispetto alla settimana precedente, tutti i numeri sono in calo. Scendono i nuovi casi (33.712 contro 39.511), i decessi (389 contro 417), i casi attualmente positivi (122.340 contro 133.787), le persone in isolamento domiciliare (117.621 contro 128.917), i ricoveri con sintomi (4.165 contro 4.307) e le terapie intensive (554 contro 563)".