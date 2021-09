Monitoraggio Iss: Rt scende a 0,85, incidenza a 54

Gelmini: "D'accordo con obbligo vaccinale ma non servirà"

"Io sono d'accordo con l'obbligo vaccinale ma non servirà: il provvedimento assunto ieri è estensivo e universale, mette sullo stesso piano pubblico e privato. Grazie al Green pass non ci sarà bisogno dell'obbligo vaccinale". Lo ha detto a Unomattina su Rai Uno il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. "Il Green pass è uno strumento non per comprimere la libertà ma per difendere gli spazi di libertà. Faremo una verifica a fine mese e vogliamo procedere ad un allentamento delle misure e maggiori aperture di spazi culturali e sportivi, la strada intrapresa è l'unica possibile per un ritorno alla normalità".