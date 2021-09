Pelé è stato di nuovo ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Albert Einstein di San Paolo (Brasile). Il ricovero del campione brasiliano è legato a un problema di reflusso accusato nella serata di giovedì. Una reazione non grave, scrive ESPN Brasil, alla terapia che gli viene somministrata, che ha spinto i medici a ricoverarlo nuovamente dopo che martedì scorso aveva lasciato il reparto. "Resterà in convalescenza in una stanza in reparto”, si leggeva in un bollettino medico diffuso il 14 settembre.

Si trova in ospedale da inizio settembre

Pelé rassicura dopo l'intervento: "Recupero bene"

Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti gli appassionati di calcio come Pelé, era ricoverato all'ospedale di San Paolo dopo che gli era stato diagnosticato un sospetto tumore al colon, asportatogli il 4 settembre scorso senza che fossero però resi noti i risultati dell'analisi istologica. Dal momento dell'operazione, O Rei era stato ricoverato in terapia intensiva fino allo scorso 14 settembre, quando era uscito dal reparto diffondendo via social i suoi ringraziamenti: "Grazie mille a ciascuno di voi per aver dedicato un minuto della vostra giornata - scriveva - continuo ogni giorno più felice, a disposizione per giocare tutti i 90 minuti, più il recupero. Presto saremo insieme!". Ora l'80enne Pelé è stato di nuovo ricoverato, ma i giornalisti di ESPN Brazil fanno sapere che le sue condizioni sono stabili e che il provvedimento è stato preso a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio del suo stato di salute.