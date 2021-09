Pelé migliora, fisioterapia e risate con la figlia

Dopo la decisione di giovedì del nuovo ricovero in terapia semi-intensiva a scopo precauzionale, arrivano immagini rassicuranti di Pelé dall'ospedale di San Paolo. L'ex leggenda del calcio brasiliano è stato filmato dal cellulare della figlia Kely che ha dato così modo a tutti gli appassionati di avere novità sullo stato di salute di O' Rei. Pelé, 80 anni, è apparso sorridente e anche in forma: nel video infatti è stato ripreso in una piccola e leggera seduta di fisioterapia, durante la quale ha anche scherzato con la figlia, sorridendo e mimando un esercizio che gli veniva chiesto di fare. Pochi secondi che però hanno potuto tranquillizzare tutto il mondo del calcio (e non solo) che in questi giorni è in apprensione per lui. Poi la figlia, nella didascalia del post su Instagram in cui ha messo il video, ha aggiunto: "Oggi sono stati fatti passi in avanti. Grazie per l'affetto e tutti i messaggi".