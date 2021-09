Con una doppietta di Traoré e un gol di Patrick, lo Shakhtar batte 3-0 la Dinamo Kiev di Lucescu e vince la Supercoppa ucraina. Per Roberto De Zerbi è il primo trofeo alla guida della squadra di Donetsk (secondo titolo da allenatore, dopo la Coppa Italia di Serie C con il Foggia nel 2016). Il modo migliore per spazzare via la sorprendente sconfitta contro lo Sheriff Tiraspol al debutto in Champions League (nello stesso gruppo dell'Inter)

